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Partizan-Fenerbahçe maçında hadsiz olay!

03.07.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin dün akşam Partizan'la oynadığı hazırlık maçında iki kulübün taraftarları arasında sıkıntılar meydana geldi. Partizan taraftarları, "Öldür, katıl, Türkü yok et" diye sloganları atınca Fenerbahçe taraftarları karşılık verdi.

Partizan-Fenerbahçe maçında hadsiz olay!

Fenerbahçe, Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Partizan'ı Enner Valencia'nın golüyle 1-0 yendi. Ancak maçta zaman zaman istenmeyen olaylar yaşandı. Bosna'dan Sport-1'de yer alan videolu habere göre; Partizan ile Fenerbahçe arasında dün akşam oynanan hazırlık maçından önce yaşanan bir olay ortaya çıktı. İki kulübün taraftarları arasında çatışma çıktı.

"ÖLDÜR, KATIL, TÜRKÜ YOK ET"

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Avusturya'daki hazırlıklar sırasında Partizan taraftarları, "Öldür, katıl, Türkü yok et" diye sloganlar atınca Türkler karşılık verdi. Hakemlerin olaya zamanında tepki vermesiyle daha büyük bir çatışma önlendi.


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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
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