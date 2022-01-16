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Paşa'yı tutabilene aşk olsun! 10 kişi Giresunspor direnemedi

16.01.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup etti. Hakan Kutlu'yla yollar ayrıldığından bu yana mağlubiyet yüzü görmeyen İstanbul ekibi, üst üste 3. galibiyetini aldı ve düşme potasında üst sıralara tırmanarak 17. oldu.

Paşa'yı tutabilene aşk olsun! 10 kişi Giresunspor direnemedi

Hakan Kutlu döneminin sona ermesinin ardından ivme yakalayan Kasımpaşa'da galibiyet serisi sürüyor. İstanbul ekibi, deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup ederek üst üste 3. kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

10 KİŞİ GİRESUNSPOR DİRENEMEDİ

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Ben Ouannes ve 65. dakikada penaltıdan Hadergjonaj kaydetti. Karadeniz ekibinde ise Pelupessy 30. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Hollandalı futbolcu, Karadeniz ekibinin Trabzonspor'la oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

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KASIMPAŞA SERİYE BAĞLADI

Aldığı peş peşe 3 galibiyetle düşme potasından yukarılara tırmanan Kasımpaşa, Giresunspor galibiyetiyle puanını 21'e yükseltti ve 17. sırada kaldı. Karadeniz ekibi ise 25 puanla 14. sırada yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Giresunspor
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