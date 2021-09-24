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Pasinler Ovası'nda sertifikalı tohumla üretilen patateste kuraklığa rağmen rekolte arttı

24.09.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar: - "Daha önce birim alandan alınan 2-3 ton civarındaki verim, sertifikalı üretimle 6-7 ton civarına çıktı"

İSMAİL HAKKI DEMİR - Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Erzurum'un verimli topraklarıyla buluşturulan sertifikalı patates tohumu, kuraklığa rağmen üreticinin yüzünü güldürdü.

​​​​​​​Tarım ve hayvancılık sektöründe Türkiye'nin önemli kentlerinden olan Erzurum'da, yem bitkileri, hububat ve fasulyenin yanında patates ekimi de önemli yer tutuyor.

Kentin verimli arazileriyle ön plana çıkan Pasinler Ovası'nda ise yoğunlukla patates üretimi yapılıyor.

Son yıllarda artan sertifikalı patates üretimi sayesinde yurt genelinde etkili olan kuraklığa rağmen kentte alınan yüksek rekolte üreticiyi sevindirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, AA muhabirine, Erzurum'un büyük bir hayvancılık potansiyelinin yanında 350 bin hektar işlemeli tarım arazisiyle önemli bir bitkisel potansiyelinin de bulunduğunu söyledi.

Akar, Erzurum'da yaklaşık 1,5 milyon dekarda hububat üretiminin yapıldığını belirtti.

- " 2-3 tonluk verim, sertifikalı üretimle 6-7 tona çıktı"

Patates, çerezlik ayçiçeği, kuru fasulye üretimiyle de Erzurum'un ön plana çıktığına işaret eden Akar, şunları kaydetti:

"Erzurum genelinde yaklaşık 100 bin ton patates üretimimiz var ama bunun büyük bir kısmı Pasinler ilçemizde yapılmaktadır. Biz özellikle çiftçilerimize hem Bakanlık hem de Valilik imkanlarıyla sertifikalı patates tohumluğu dağıttık. Daha önce birim alandan alınan 2-3 ton civarındaki verim, sertifikalı üretimle 6-7 ton civarına çıktı. Son süreçte özellikle dışarıdan getirdiğimiz ve ilk defa denediğimiz 'Arizona' çeşidimizle yaklaşık 8 tonun üzerinde bir verim aldık."

Akar, bu yıl kurak bir sezon geçirildiğini hatırlatarak, özellikle bitkinin suya ihtiyaç duyduğu dönemde yağışın olmaması ve gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkından dolayı da verim kaybının bulunduğuna dikkati çekti.

Patateste birim alanda geçmiş yıllara nazaran çok daha fazla verim elde etmenin kendilerini ve çiftçileri sevindirdiğini anlatan Akar, "Birim alandan 2 bin 500 kilogram almak var. 8-9 bin kilogram almak var. Doyasıyla patatesin hem sofralık değeri açısından hem de fiyatı açısından çiftçiye olumlu katkıları oluyor." diye konuştu.

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