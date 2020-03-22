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Pasinler’de dezenfekte çalışmaları devam ediyor

ERZURUM HABERLERİ  | 22.03.2020 16:20 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan korana virüs salgınına karşı Pasinler Belediyesi de tedbirlerini hayata bir bir geçiriyor.Pasinler Belediyesi ekipleri tarafından ilçede camii, çocuk parkları, umumi yerler olmak üzere toplu taşıma araçları, ticari taksiler, kamu binaları ve ilçede faaliyet gösteren tüm esnafların iş yerleri dezenfekte edildi.Belediye ekiplerinin zabıtalar gözetimde ilçenin girişinden başlayarak dükkan, mağaza, berber, kırtasiye, toptan satış yerleri başta olmak üzere vatandaşın sıklıkla kullandıkları bankalar ve bankamatiklerde tedbir amaçlı olarak dezenfekte edildi.Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz sağlık timlerimizce ilçemizde bütün iş yerleri başta olmak üzere parklar ve bahçelerde dahil olmak üzere ilçemizde dezenfekte çalışmalarına ara vermeden sürdürüyor.

Pasinler’de dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan korana virüs salgınına karşı Pasinler Belediyesi de tedbirlerini hayata bir bir geçiriyor.

Pasinler Belediyesi ekipleri tarafından ilçede camii, çocuk parkları, umumi yerler olmak üzere toplu taşıma araçları, ticari taksiler, kamu binaları ve ilçede faaliyet gösteren tüm esnafların iş yerleri dezenfekte edildi.

Belediye ekiplerinin zabıtalar gözetimde ilçenin girişinden başlayarak dükkan, mağaza, berber, kırtasiye, toptan satış yerleri başta olmak üzere vatandaşın sıklıkla kullandıkları bankalar ve bankamatiklerde tedbir amaçlı olarak dezenfekte edildi.

Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz sağlık timlerimizce ilçemizde bütün iş yerleri başta olmak üzere parklar ve bahçelerde dahil olmak üzere ilçemizde dezenfekte çalışmalarına ara vermeden sürdürüyor. Vatandaşlarımızın sağlığı bizler için çok önemli. Dün getirilen 65 yaş üstü ve kronik hastalar için dışarıya çıkma yasağına uyulması çağrısında bulunan Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, vatandaşlarımızın alınan kararlara azami riayet etmesi gerektiğini önemle vurguladı.

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