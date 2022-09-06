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Patara kumsalında caretta caretta yavrularının denizle buluşması devam ediyor

06.09.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Patara kumsalında caretta caretta yavrularının denizle buluşması devam ediyor

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara kumsalında bu yıl yaklaşık 250 caretta caretta yuvası tespit edildi.

Türkiye'nin en önemli deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından, Patara Antik Kenti'nin yakınında bulunan kumsalda mayıs ayında başlayan yuvalama sezonu, yavru çıkışlarıyla devam ediyor.

Patara'da caretta carettaları koruma ve izleme çalışması yürüten ekipte görevli Ayfer Şirin, bölgede koruma altındaki yuvalardan 45-60 günlük kuluçka süresini tamamlayan yavruların denizle buluştuğunu söyledi.

Yuvadan çıkacak yavrular için sahil temizliği yaptıklarını anlatan Şirin, yavruların sağlıklı şekilde denize ulaşmaları için de gerekli önlemleri aldıklarını aktardı.

Sezon sonuna doğru son yuvalardan çıkan ve hayatta kalan yavruların 20-25 yıl sonra yuva yapmak için yeniden Patara kumsalına döneceklerini ifade eden Şirin, "Her yuvada 60-100 arası yumurta bulunuyor. Yavru çıkış başarısı yüzde 90-95. Bu yavrulardan ancak binde bir ya da ikisi erginliğe ulaşabiliyor. Çevre kirliliği, şans ve doğada bulunan tilki, domuz, kuş, büyük balık gibi avcı canlılar, deniz kaplumbağalarının yaşamlarını olumsuz etkileyen faktörler arasında yer alıyor." diye konuştu.

Öte yandan Patara kumsalı, caretta carettaların yumurtlama alanı olduğu için saat 20.00 ile 08.00 arasında kullanıma kapalı tutuluyor.

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