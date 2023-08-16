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Patnos’ta ehliyetsiz motosiklet sürücüsü polis aracına çarptı

16.08.2023 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı’nın Patnos ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, kovalamaca sonucu polis aracına çarparak yaralandı.

Patnos’ta ehliyetsiz motosiklet sürücüsü polis aracına çarptı

Edinilen bilgiye göre, Serhat Mahallesi’nde devriye gezen polis ekipleri, motosikletle seyreden Ömer Güzelaydın’ı (22) durdurmak istedi. Polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan Güzelaydın, kısa süreli kovalamacanın ardından polis aracının önüne çıkarak çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Güzelaydın, yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Patnos Devlet Hastanesine kaldırılan Güzelaydın’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Güzelaydın’ın ehliyetinin olmadığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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