Brezilyalı golcü futbolcu Pato, Sao Paulo'dan ayrıldı.

Ayrılık kararını Instagram hesabından yaptığı açıklamayla duyuran Brezilyalı forvet Pato, "Bugün kariyerimin önemli bir bölümü daha kapandı. Burada bulunduğum 17 ay boyunca bana güvendikleri ve destek oldukları için Sao Paulo Kulübü ile taraftarlara teşekkür ederim. Sao Paulo formasını tekrar giymek benim için bir onurdu" ifadelerini kullandı.



