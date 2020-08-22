SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Pato Sao Paulo'dan ayrıldı

Pato Sao Paulo'dan ayrıldı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 22.08.2020 16:06 | Son Güncelleme

Brezilya ekibi Sao Paulo'da forma giyen golcü futbolcu Alexandre Pato, takımından ayrıldığını açıkladı. Ülkesinde Internacional ve Corinthians'ta görev yapan 30 yaşındaki Pato, İtalya'da Milan, İngiltere'de Chelsea, İspanya'da Villarreal, Çin'de Tianjin Tianhai formaları giymişti. Daha önce 2014-2015 sezonunda da Sao Paulo'da top koşturan Pato, Mart 2019'da takıma dönmüştü. Pato, geçen yıldan bu yana Sao Paulo'da 33 maça çıkmış ve 9 gol kaydetmişti.

Pato Sao Paulo'dan ayrıldı

Brezilyalı golcü futbolcu Pato, Sao Paulo'dan ayrıldı.

Ayrılık kararını Instagram hesabından yaptığı açıklamayla duyuran Brezilyalı forvet Pato, "Bugün kariyerimin önemli bir bölümü daha kapandı. Burada bulunduğum 17 ay boyunca bana güvendikleri ve destek oldukları için Sao Paulo Kulübü ile taraftarlara teşekkür ederim. Sao Paulo formasını tekrar giymek benim için bir onurdu" ifadelerini kullandı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı'dan duygusal paylaşımEbru Şallı'dan duygusal paylaşım
Babası başarısının sırrını açıkladıBabası başarısının sırrını açıkladı
Efsane isim ringe geri dönüyorEfsane isim ringe geri dönüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Dikkat! 31 Ekim'e kadar yasaklandı
Dikkat! 31 Ekim'e kadar yasaklandı
Korkunç olay! Çocuklarının gözü önünde otomobilden atlayarak hayatını kaybetti
Korkunç olay! Çocuklarının gözü önünde otomobilden atlayarak hayatını kaybetti
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu
Fenerbahçe, Jose Sosa bombasını patlattı!
Fenerbahçe, Jose Sosa bombasını patlattı!
Fatih Terim şokta! "O ismi göndermeyin''
Fatih Terim şokta! "O ismi göndermeyin''
Güzel spiker Leotta, evli olan dünya yıldızı ile aşk yaşıyor!
Güzel spiker Leotta, evli olan dünya yıldızı ile aşk yaşıyor!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
G.Saray F.Bahçe'yi geride bıraktı
G.Saray F.Bahçe'yi geride bıraktı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pato Sao Paulo'dan ayrıldı
Pato Sao Paulo'dan ayrıldı
Cenk Özkaçar'ın başarısının sırrı 'sabır ve çalışma'
Babası başarısının sırrını açıkladı
Artem Kravets, Dinamo Kiev ile anlaştı
Artem Kravets Dinamo Kiev'de
Cenk Özkacar'ın İzmir'den Lyon'a yolculuğu
Cenk Özkacar'ın İzmir'den Lyon'a yolculuğu
Çin'in Shenzhen takımında Jordi Cruyff dönemi
Jordi Cruyff Çin ekibinin başına geçti
Matuidi, Inter Miami'ye transfer oldu
Beckham bombayı patlattı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.