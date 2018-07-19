Paul Pogba, menajeri aracılığıyla Juventus'a teklif edildi!

NTVSPOR'un haberine göre, Pogba'nın Jose Mourinho ile yaşadığı anlaşmazlıklardan dolayı 2 sezon formasını giydiği Manchester United'dan ayrılması bekleniyor. İkili arasındaki ilişkiler geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaştı ve Portekizli teknik direktörün raporu doğrultusunda United yönetimi, 150 milyon Euro karşılığında Pogba'yı satmaya hazır.
Geçen sezon Premier League'de beklentilerin uzağında kalan 25 yaşındaki oyuncu, 27 maçta 6 gol kaydetti.
Menajer Mino Raiola, oyuncusunu Manchester United'dan ayırmak için bir anlaşma üzerinde çalışırken ve Pogba yakın zamanda Barcelona'ya da sunuldu. Ancak Pogba'nın ekonomik talepleri nedeniyle bir transfer reddedildi.
Ronaldo'nun Juventus'a gidişi büyük yankı uyandırırken, Pogba kadar eski takım arkadaşları da Fransız yıldızın siyah-beyazlı kulübe dönmesini istiyor.
Beşiktaş, Fabri için Fulham'la 6 milyon euroya anlaşma sağladı!
Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!
Muğdat Çelik, Fatih Terim'in yüzünü güldürdü
Al Hilal, Bafetimbi Gomis için Galatasaray'la temasta
Zidane'ın Juventus'a gideceği iddia edildi
West Ham United, Beşiktaş'a Vida için teklif yaptı
Bedelli askerlikten faydalanacak futbolcular
Fenerbahçe'de Mehmet Ekici yine sakatlandı
Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)
Cristiano Ronaldo resmen Juventus'ta
G.Saray'ın eski yıldızı Arabistan'a gitti
Burak Yılmaz ameliyat oldu! 4-5 hafta sonra sahalara dönecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum