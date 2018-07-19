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Paul Pogba, menajeri aracılığıyla Juventus'a teklif edildi!

İTALYA HABERLERİ  | 19.07.2018 21:25 | Son Güncelleme

Kısa süre önce Fransa ile birlikte Dünya Kupası'nı kazanan Paul Pogba, menajeri Mino Raiola aracılığıyla Juventus'a teklif edildi. Habere göre, Torino ekibi 150 milyon Euro'ya mal olabilecek anlaşmanın detaylarını araştırıyor.

Paul Pogba, menajeri aracılığıyla Juventus'a teklif edildi!

NTVSPOR'un haberine göre, Pogba'nın Jose Mourinho ile yaşadığı anlaşmazlıklardan dolayı 2 sezon formasını giydiği Manchester United'dan ayrılması bekleniyor. İkili arasındaki ilişkiler geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaştı ve Portekizli teknik direktörün raporu doğrultusunda United yönetimi, 150 milyon Euro karşılığında Pogba'yı satmaya hazır.

Geçen sezon Premier League'de beklentilerin uzağında kalan 25 yaşındaki oyuncu, 27 maçta 6 gol kaydetti.

Menajer Mino Raiola, oyuncusunu Manchester United'dan ayırmak için bir anlaşma üzerinde çalışırken ve Pogba yakın zamanda Barcelona'ya da sunuldu. Ancak Pogba'nın ekonomik talepleri nedeniyle bir transfer reddedildi.

Ronaldo'nun Juventus'a gidişi büyük yankı uyandırırken, Pogba kadar eski takım arkadaşları da Fransız yıldızın siyah-beyazlı kulübe dönmesini istiyor.

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