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Paylaşımların ardı arkası kesilmiyor! Fatih Terim gündemin zirvesine oturdu

04.01.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan ayrılacağı yönündeki iddiaları sosyal medyadan yaptığı açıklamayla yalanlayan Fatih Terim'e sarı-kırmızılı taraftarlardan destek yağdı. Twitter'da "İmparator Fatih Terim" etiketiyle yapılan paylaşımlar sonrası deneyimli hocanın adı gündemin zirvesine oturdu.

Paylaşımların ardı arkası kesilmiyor! Fatih Terim gündemin zirvesine oturdu

Galatasaray'da kötü gidişin ardından Başkan Burak Elmas'la anlaşmazlık yaşadığı ve istifa edeceği konuşulan Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sarı-kırmızılı taraftarları mest etti.

"SONUNA KADAR TERİM"

Galatasaray taraftarı, Fatih Terim'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama sonrası, "İmaparator Fatih Terim" etiketiyle deneyimli hocaya destek verdi. "Sonuna kadar Terim" diyen taraftarlar yaptıkları paylaşımlarla deneyimli hocanın adını sosyal medya gündeminin zirvesine taşıdı.

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"TAKIMIMIZA, ÇIKTIĞIMIZ YOLUN SONUNDAKİ IŞIĞA GÜVENİYORUM"

Fatih Terim'in hakkında çıkan iddialara ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim
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