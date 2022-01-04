Paylaşımların ardı arkası kesilmiyor! Fatih Terim gündemin zirvesine oturdu

Galatasaray'da kötü gidişin ardından Başkan Burak Elmas'la anlaşmazlık yaşadığı ve istifa edeceği konuşulan Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sarı-kırmızılı taraftarları mest etti.

"SONUNA KADAR TERİM"

Galatasaray taraftarı, Fatih Terim'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama sonrası, "İmaparator Fatih Terim" etiketiyle deneyimli hocaya destek verdi. "Sonuna kadar Terim" diyen taraftarlar yaptıkları paylaşımlarla deneyimli hocanın adını sosyal medya gündeminin zirvesine taşıdı.

"TAKIMIMIZA, ÇIKTIĞIMIZ YOLUN SONUNDAKİ IŞIĞA GÜVENİYORUM"

Fatih Terim'in hakkında çıkan iddialara ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:



