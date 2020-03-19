YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Pazar esnafına korona virüs anlatıldı

Pazar esnafına korona virüs anlatıldı

KARABÜK HABERLERİ  | 19.03.2020 18:22 | Son Güncelleme

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde pazar esnafın ve vatandaşlar korona virüs (Kovid-19) hakkında bilgi verildi.Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri halk pazarında hijyen tedbirleri konusunda vatandaşları uyararak eldiven dağıttı ve tüm direklere bilgilendirme afişleri astı.Ürünleri el ile seçmemeleri, alışveriş süresini çok uzun tutmamaları, kalabalık oluşmadan sosyal mesafeye uyularak alışveriş yapılması ve zabıta ekiplerinin uyarılarını göz ardı etmemeleri konusunda vatandaşlar bilgilendirildi.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde pazar esnafın ve vatandaşlar korona virüs (Kovid-19) hakkında bilgi verildi.
Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri halk pazarında hijyen tedbirleri konusunda vatandaşları uyararak eldiven dağıttı ve tüm direklere bilgilendirme afişleri astı.
Ürünleri el ile seçmemeleri, alışveriş süresini çok uzun tutmamaları, kalabalık oluşmadan sosyal mesafeye uyularak alışveriş yapılması ve zabıta ekiplerinin uyarılarını göz ardı etmemeleri konusunda vatandaşlar bilgilendirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Hisarcıklı esnaftan Korona virüs tedbirleri

Hisarcıklı esnaftan Korona virüs tedbirleri

İlkadım’da çay ocağı denetimleri

İlkadım’da çay ocağı denetimleri

Umreden gelenlerin yerleştirildiği Gölbaşı’ndaki yurtlarda özel dezenfeksiyon

Umreden gelenlerin yerleştirildiği Gölbaşı’ndaki yurtlarda özel dezenfeksiyon

Gece saatlerinde sokakları köpükleyerek yıkadılar

Gece saatlerinde sokakları köpükleyerek yıkadılar

Karabük Namaz Vakitleri 19 Mart Perşembe

İmsak
05:22
Sabah
06:48
Öğle
13:02
İkindi
16:26
Akşam
19:07
Yatsı
20:27

Karabük Nöbetçi Eczaneler19 Mart Perşembe

Ömür Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besbinevler
Safran Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Gözde Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Karabük'te eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı

Karabük'te eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı

KBÜ’de Bologna süreci bilgilendirme toplantıları

KBÜ’de Bologna süreci bilgilendirme toplantıları

Safranbolu’da okul yöneticilerine "korona virüs" bilgilendirmesi

Safranbolu’da okul yöneticilerine "korona virüs" bilgilendirmesi

Yenice’de öğrencilere deprem tatbikatı

Yenice’de öğrencilere deprem tatbikatı

Başkan Köse restorasyon çalışmalarını inceledi

Başkan Köse restorasyon çalışmalarını inceledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.