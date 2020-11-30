Pazarda alıveriş yapan şüphelinin üzerinden bin 600 lira sahte banknot çıktı

Çorum’da sahte parayla alışveriş yapmaya çalışan kişi, esnafın dikkati sonucu zabıta ekiplerince yakalanarak polise teslim edildi. Şüphelinin üzerinden bin 600 Türk lirası sahte banknot çıktı.

Çorum kent merkezindeki Ulukavak Mahallesi’nde pazartesi günleri kurulan semt pazarında sahte parayla alışveriş yapmaya çalışan şüpheli bir kişi, esnafın dikkati sayesinde zabıta ekiplerince yakalandı. Polise teslim edilen kişinin üzerinden sahte 16 adet 100 lira banknot çıktı.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, şüpheli şahsın sahte paralarla birlikte emniyet güçlerine teslim edildiğini söyledi. Candan, dikkati nedeniyle sahte para çetesini yakalayan zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

