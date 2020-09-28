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Pazarda sıkı denetimler

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 28.09.2020 11:05 | Son Güncelleme

Kırklareli’de korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan ve Kırklareli Valiliğince görevlendirilen denetim ekipleri, pazar denetimlerine devam ediyor.Covid-19 pandemisi kapsamında başlatılan ve Kırklareli Valiliğince görevlendirilen denetim ekipleri pazar denetimlerine devam ediyor.

Kırklareli’de korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan ve Kırklareli Valiliğince görevlendirilen denetim ekipleri, pazar denetimlerine devam ediyor.
Covid-19 pandemisi kapsamında başlatılan ve Kırklareli Valiliğince görevlendirilen denetim ekipleri pazar denetimlerine devam ediyor. Kırklareli Ticaret İl Müdürlüğü ve Kırklareli Belediye Zabıtası, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde esnafın il hıfzıssıhha kurulu kararlarına uyup uymadığı, vatandaşların kurallara riayet edip etmediği kontrol edildi. Yapılan kontrollerde hem esnafın hem vatandaşların kurallara uyması telkin edildi.
Kapalı pazar yerinde gerçekleştirilen denetimde görev alan İl Tarım ve Orman Müdürü Funda Özel, "İçinde bulunduğumuz pandemi dönemini atlatmak için sağlıklı hissetse bile herkesin kurallara uyması önem arz etmektedir. Maske, mesafe ve kişisel hijyen. Bu üçü kontrollü hayat döneminde kesinlikle uymamız gereken, esnetmememiz gereken kurallardır. Toplum olarak bu farkındalığı sürdürmek zorundayız" şeklinde konuştu.

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