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Pazarlar MYO’da glütensiz gıdalar üretilecek

KÜTAHYA HABERLERİ  | 17.05.2020 11:06 | Son Güncelleme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Pazarlar Meslek Yüksekokulunun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle yürüttüğü “Glütensiz Mutfak” projesi çerçevesinde çölyak hastaları için glütensiz gıda üretileceği bildirildi.Şubat ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan Pazarlar Meslek Yüksekokuluna ait “Glütensiz Mutfak” projesi kapsamında çölyak hastalarına özel glütensiz ürünlerin üretimi hedefleniyor.Ürünlerin bir kısmının üretiminde kullanılacak olan karabuğday ve kinoa tohumları İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sağlandı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Pazarlar Meslek Yüksekokulunun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle yürüttüğü “Glütensiz Mutfak” projesi çerçevesinde çölyak hastaları için glütensiz gıda üretileceği bildirildi.
Şubat ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan Pazarlar Meslek Yüksekokuluna ait “Glütensiz Mutfak” projesi kapsamında çölyak hastalarına özel glütensiz ürünlerin üretimi hedefleniyor.
Ürünlerin bir kısmının üretiminde kullanılacak olan karabuğday ve kinoa tohumları İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sağlandı. Tohumların üniversite arazisine ekimlerine başlanırken, Belediye araç desteğinde bulundu. Yapılacak deneme ekimleriyle kinoa ve karabuğdayın Kütahya şartlarında yetiştirilebilirliği ve verim oranları belirlenecek. Elde edilen sonuçlara göre Kütahya çiftçisine karabuğday ve kinoanın tanıtımı yapılacak ve ekimi konusunda bilinçlendirilecek.

“Çölyak nedir?
Buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan glüten proteinine vücut bağışıklık sistemi tarafından verilen anormal yanıt sonucu ortaya çıkan bir hastalık olan çölyak, dünyadaki çoğu ülkede her 70 ila 200 kişiden birinde görülmektedir.

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