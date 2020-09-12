Pazaryeri ilçesinde “Sağlık için Hepimiz için” uygulaması gerçekleşti

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde tüm yurtta olduğu gibi "Sağlık İçin Hepimiz İçin" denetimi yapıldı.

İlçe Kaymakamı Berker Çırak, ilgili kurum amirleri, belediye zabıta personelleri ve ilçe emniyet amiriyle ortaklaşa ilçe merkezinde "Sağlık İçin Hepimiz İçin" denetimi yapıldı. Pazaryeri ilçesinde yapılan denetimlerde işyerlerinde korona virüse karşı alınan tedbirler denetlenirken, işyerlerinin tedbirlerine karşı hassasiyeti gösterilmesi hususunda konusunda işyerleri sahipleri ve vatandaşlar uyarıldı.

