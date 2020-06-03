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Pedro’dan ırkçılık paylaşımı

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.06.2020 13:26 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Pedro Henrique, ırkçılık yapılmasına tepki gösterdi.Hes Kablo Kayserispor takımının Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından ırkçılık karşıtı olduğunu gösteren bir fotoğraf yayınladı.

Pedro’dan ırkçılık paylaşımı

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Pedro Henrique, ırkçılık yapılmasına tepki gösterdi.
Hes Kablo Kayserispor takımının Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından ırkçılık karşıtı olduğunu gösteren bir fotoğraf yayınladı. Amerika Birleşik Devletleri’de siyahi bir vatandaşın polisler tarafından öldürülmesi ile başlayan ve kısa sürede tüm dünyanın tepkisini çeken ırkçılık ile ilgili olarak Pedro Henrique de sessiz kalmadı. Siyahi bir vatandaşın eli ile beyaz tenli bir vatandaşın elini birleştirerek yumruk yaptığı bir fotoğrafı "Birlikten kuvvet doğar" mesajı ile paylaşan Pedro Henrique, takipçilerinden büyük destek gördü.

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Kayseri Nöbetçi Eczaneler 3 Haziran Çarşamba

Çilingir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Marmara Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nur Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Damla Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gökşen Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Leyla Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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