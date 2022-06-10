Pegasus Hava Yolları 3 yeni hatta uçuşa başlıyor

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen'den Nur Sultan'a ve Rize/Artvin Havalimanı'na, Ankara'dan Bükreş'e uçmaya başlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Pegasus, yurt içinde ve yurt dışında uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.

Uçmanın herkesin hakkı olduğuna inanan Pegasus Hava Yolları, 22 Haziran itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen'den Nur Sultan'a, 3 Temmuz itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen'den Rize/Artvin Havalimanı'na, 4 Ağustos itibarıyla ise Ankara'dan Bükreş'e uçmaya başlayacak.

Yeni İstanbul Sabiha Gökçen-Nur Sultan hattının biletleri 139,99 dolardan, İstanbul Sabiha Gökçen-Rize/Artvin Havalimanı hattının biletleri 759,99 TL'den, Ankara-Bükreş hattının biletleri ise 54,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Pegasus, misafirlerini 36'sı yurt içinde, 89'i yurt dışında olmak üzere toplam 47 ülkede 125 noktaya ulaştırıyor.

