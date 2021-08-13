Pelkas açıkladı: 3-4 hafta yokum

Omzundan sakatlanan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Pelkas, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak. Pelkas, Fenerbahçe'nin Helsinki ile oynayacağı maçların yanı sıra Adana Demirspor, Antalyaspor, Sivasspor maçlarında forma giyemeyecek.

Pelkas, Instagram hesabından yaptığı açıklamada; "Omzumun yaralanması nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağım. En kısa sürede sağlığıma kavuşmak, takıma dönmek ve sezon sonu hedeflerimize ulaşabilmek için arkadaşlarıma destek olmak istiyorum. Önümüzdeki maçlarda takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgün olsam da taraftarımıza daha güçlü döneceğime söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

