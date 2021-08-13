SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Pelkas açıkladı: 3-4 hafta yokum

Pelkas açıkladı: 3-4 hafta yokum

13.08.2021 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Pelkas sakatlığı sebebiyle 3-4 hafta oynayamayacak.

Pelkas açıkladı: 3-4 hafta yokum

Omzundan sakatlanan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Pelkas, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak. Pelkas, Fenerbahçe'nin Helsinki ile oynayacağı maçların yanı sıra Adana Demirspor, Antalyaspor, Sivasspor maçlarında forma giyemeyecek.

Pelkas, Instagram hesabından yaptığı açıklamada; "Omzumun yaralanması nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağım. En kısa sürede sağlığıma kavuşmak, takıma dönmek ve sezon sonu hedeflerimize ulaşabilmek için arkadaşlarıma destek olmak istiyorum. Önümüzdeki maçlarda takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgün olsam da taraftarımıza daha güçlü döneceğime söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor yolcusuSadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor yolcusu
Atatürk'e ait baston açık artırmayla satılacakAtatürk'e ait baston açık artırmayla satılacak
İşte Fenerbahçe'nin UEFA'daki rakibiİşte Fenerbahçe'nin UEFA'daki rakibi
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Dimitrios Pelkas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan sel felaketi ile ilgili açıklamalar

Bakan Soylu'dan sel felaketi ile ilgili açıklamalar

Türkiye'de de satılıyor! "Bu ürün kansere yol açıyor"

Türkiye'de de satılıyor! "Bu ürün kansere yol açıyor"

Galatasaray, rakibini farklı geçti!

Galatasaray, rakibini farklı geçti!

115 milyon euro! Transfer resmen açıklandı

115 milyon euro! Transfer resmen açıklandı

İşte Fenerbahçe'nin UEFA'daki rakibi

İşte Fenerbahçe'nin UEFA'daki rakibi

Yiğidolar uzatmalarda turu kaptı!

Yiğidolar uzatmalarda turu kaptı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

G.Saraylı yıldız Süper Lig ekibine gidiyor

G.Saraylı yıldız Süper Lig ekibine gidiyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Messi'nin yeni adresi belli oldu

Messi'nin yeni adresi belli oldu

İşte Caner Erkin'in yeni takımı

İşte Caner Erkin'in yeni takımı

F.Bahçeli yıldız Rusya'ya transfer oluyor

F.Bahçeli yıldız Rusya'ya transfer oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.