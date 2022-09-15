Pendik'te arama kurtarma ekibi deprem tatbikatı gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (PEAK), AFAD ile ortaklaşa deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de AFAD tarafından akredite edilen ilk ekip olan PEAK, Orta Mahalle'de kontrollü olarak yıkılmış bir binada deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

Ekipler, 7,5 büyüklüğünde bir depremin gerçekleştiği senaryosuyla yaptıkları tatbikatta, binada yaralı arama çalışmalarına başladı. Eğitimli köpekler eşliğinde bina enkazını arayan ekipler senaryo gereği binada bulunan bir yaralıyı dışarı taşıyarak ilk yardım alanına getirdi.

Tatbikatı takip eden Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak "Deprem olduğunda hazır olmak gerekiyor. Bu noktada Pendik Belediyesi olarak PEAK'ı kurduk ve AFAD'dan sertifika alan ilk belediye olduk. Kentsel dönüşüm de yaptığımız bu alanda ekibimizle tatbikat gerçekleştiriyoruz. Ne kadar hazır olduğumuzu görmüş oluyoruz." ifadesini kullandı.

Tatbikatın yapıldığı Orta Mahalle'de devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 447 yapının yıkımı gerçekleştirilecek.

