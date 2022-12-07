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Pendik'te zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

07.12.2022 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Pendik'te zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Esenyalı Köprüsü mevkisinde, Kadıköy istikametinde seyir halinde bulunan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FBA 236 otomobil, iki otomobille çarpıştı. Bu otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZAYI SEYREDENLER İKİNCİ BİR KAZAYA SEBEP OLDU

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kara yolunda Anakara istikametinde seyir halinde bulunan sürücüler, bu kazayı izlemeye çalışırken, 4 otomobilin karıştığı ikinci bir zincirleme kaza meydana geldi. Kazada, araçlarda maddi hasar oluştu.

Ekiplerin müdahalesinin ardından her iki yönde kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Öte yandan, polis ekipleri, ilk kazada olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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trafik kazası İstanbul Pendik

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