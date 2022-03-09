Penta Teknolojiden 2021'de 405 milyon TL'lik brüt kar

İSTANBUL (AA) - Penta Teknoloji, 2021'de 405 milyon liralık brüt kâr elde etti.

Penta Teknolojiden şirketin 2021 yılı finansal sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, firmanın cirosu, geçen yıl 2020'ye göre yüzde 35 artarak 5,7 milyar TL'ye yükseldi.

Söz konusu dönemde şirketin brüt kârı 405 milyon TL; faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 306 milyon TL, FAVÖK marjı ise yüzde 5,4 olarak gerçekleşti. 2021 Mayıs'ta halka arzı tamamlanan Penta, yılı 967 milyon TL öz kaynakla kapattı.

- "Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlıyoruz"

Açıklamada finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmeleri yer alan Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, farklı kategorilerde çok sayıda global markayı Türkiye'ye getirdiklerini ve ülkenin dijital altyapısına; üretim, eğitim, finans ve ulaşım gibi sektörlerine katkı sağladıklarını bildirdi.

Erünsal, "Geçen yılın başında 211 milyon TL olan öz kaynaklarımızı halka arz ve 2021 gelirleriyle sene sonunda 967 milyon TL'ye ulaştırarak finansal yapımızı güçlendirdik. Bu güçlü yapımızla tüm paydaşlarımıza değer katmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

