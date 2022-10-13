Penta Teknoloji’ye Adobe’den bölgesel başarı ödülü

İSTANBUL (AA) - Penta Teknoloji, distribütörlüğünü üstlendiği "Adobe" tarafından "Adobe EMEA New Business Driver 2022" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Penta Teknoloji iş ortağı Adobe tarafından düzenlenen "Adobe Partner Connect" organizasyonunda Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki tüm teknoloji distribütörleri arasında, "Adobe EMEA New Business Driver 2022" ödülünü almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adobe EMEA Kanal Satış Direktörü Yasemin Pereira, Penta Teknoloji ile gerçekleştirdikleri iş birliğinin bu ödül ile taçlandığını belirterek, "Penta Teknoloji, geçtiğimiz yıl boyunca bizlere yenilikçi yaklaşımını, müşteri odaklılığını ve Adobe teknolojisinin mükemmel kullanım örneklerini gösterdi. Bu açıdan aldıkları başarı ödülü için Penta Teknoloji ekibini yürekten tebrik ederiz." ifadelerini kullandı.

Penta Teknoloji Yazılım Ürün ve Servislerinden Sorumlu İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Arda Serim de yeni kullanıcılar için Adobe’nin sağladığı kolaylıkları anlatma üzerine kurdukları iş akışı ve proaktif girişimlerle birleşen katma değerli hizmetleri sayesinde daha fazla son kullanıcının Adobe ürünlerini kullanmasına aracı olduklarını kaydetti.

​​​​​​​İş ortakları Adobe ile gerçekleştirdikleri verimli iş birliğine bu katkıları ve girişimleri sayesinde söz konusu ödülü almaya hak kazandıklarını ifade eden Serim, tüm paydaşlara ve ekibe teşekkür etti.

