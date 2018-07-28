Pepe için Wolverhampton'dan Beşiktaş'a 7 milyon pound!

Birmingham Mail'de yer alan habere göre Premier Lig temsilcisi, Beşiktaş'ın Portekizli stoperi Pepe'ye talip oldu.

Aralarında Pepe ve Quaresma'nın da bulunduğu birçok dünyaca ünlü yıldızın menajerliğini yürüten Jorge Mendes'in hissedarlarından olan kulüp, bu sezon Portekiz'den birçok transfer gerçekleştirmişti.

Haberde, Pepe için 7 milyon Pound'luk (Yaklaşık 44 Milyon TL) bir miktarın gözden çıkarıldığı kaydedildi. İki takımın anlaşması durumunda ise Pepe'ye haftalık 80 bin sterlin (508 bin TL) ödeneceği bildirildi.

Son olarak Monaco'nun Portekizli yıldızı Joao Moutinho'yu kadrosuna katan İngiltere ekibi daha önce Porto'dan Willy Boly, Atletico Madrid'den Diogo Jota, Sporting'ten Rui Patricio ve Benfica'dan Raul Jimenez'i kadrosuna katmıştı.

