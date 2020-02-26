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Perşembe Pazarı eski garajda kurulacak

MANİSA HABERLERİ  | 26.02.2020 17:38 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki MANULAŞ ile Şehzadeler Belediyesi arasında Perşembe Pazarı yer tahsisi ile ilgili protokol imzalanarak, pazar yerinin eski garajda kurulması noktasındaki prosedür süreci de tamamlanmış oldu.Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Şehzadeler Belediye Başkanvekili Mehmet Kavas ile bir araya geldi.

Perşembe Pazarı eski garajda kurulacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki MANULAŞ ile Şehzadeler Belediyesi arasında Perşembe Pazarı yer tahsisi ile ilgili protokol imzalanarak, pazar yerinin eski garajda kurulması noktasındaki prosedür süreci de tamamlanmış oldu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Şehzadeler Belediye Başkanvekili Mehmet Kavas ile bir araya geldi. Ziyarette Perşembe Pazarı’nın eski garajda kurulması için MANULAŞ’ın Şehzadeler Belediyesine alanı tahsis etmesi ile ilgili protokol imzalandı. Protokol imzalanmasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman ve MANULAŞ Genel Müdürü Mehmet Özgür Temiz de hazır bulundu. İmzalanan protokol ile birlikte, MANULAŞ’ın Pazar kurulması için eski garajdaki pazar yeri alanını Şehzadeler Belediyesine tahsis ettiği belirtildi. Perşembe Pazarı, 27 Şubat Perşembe gününden itibaren Avni Gemicioğlu Caddesi ve ara sokaklarından çıkıp, Manisa Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu kapalı pazar yerinde kurulacak. Pazarcı esnafının sorunun çözüme kavuşmasından dolayı mutluluğunu ifade eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytaç Yalçınkaya, protokolün esnaf ve Manisalılar için hayırlı olmasını diledi.

Perşembe Pazarı eski garajda kurulacak

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