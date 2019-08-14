SPOR

Petkim Spor, ABD’li pivot Marvin Jones’u kadrosuna kattı

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 14.08.2019 14:41 | Son Güncelleme

Gelecek sezon için iddialı bir takım kurmak isteyen Türkiye Basketbol Ligi’nin İzmir temsilcisi Petkim Spor, Amerikalı Marvin Jones’u kadrosuna kattı.

Petkim Spor, ABD’li pivot Marvin Jones’u kadrosuna kattı

Türkiye Basketbol Ligi'nde iddialı bir takım hedefiyle yola çıkan Petkim Spor, ABD’li Marvin Jones’u renklerine bağladı. 1993 doğumlu ve 2,13 metre boyundaki Marvin Jones, Avrupa deneyimine Yunan liginde Kolossos Rodou takımında başladı. Jones, geçen sezon da Slovenya’nın Petrol Olimpija takımında oynadı.

Keşfedilmemiş yerleri var! Herkes oraya gidiyorKeşfedilmemiş yerleri var! Herkes oraya gidiyor
G.Saray'dan potaya takviyeG.Saray'dan potaya takviye
Birkan Batuk Beşiktaş'taBirkan Batuk Beşiktaş'ta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Petkim Spor Marvin Jones Türkiye Basketbol Ligi

En Çok Okunan Haberler

İstanbullular dikkat! Bu yollar kapalı

İstanbullular dikkat! Bu yollar kapalı

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Falcao bombası patlıyor! Monaco resmen açıkladı

Falcao bombası patlıyor! Monaco resmen açıkladı

Göksel Gümüşdağ F.Bahçe'nin teklifini açıkladı!

Göksel Gümüşdağ F.Bahçe'nin teklifini açıkladı!

Liverpool'da gündem Karius

Liverpool'da gündem Karius

Flaş gelişme! G.Saray'la anlaştı

Flaş gelişme! G.Saray'la anlaştı

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi

Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Anadolu Efes Pınar Karşıyaka'dan Samet Geyik'i transfer etti

Anadolu Efes Pınar Karşıyaka'dan Samet Geyik'i transfer etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Petkim Spor, ABD’li pivot Marvin Jones’u kadrosuna kattı

Petkim Spor'da transfer

Galatasaray Doğa Sigorta Greg Whittington'ı kadrosuna kattı

G.Saray'dan potaya takviye

Beşiktaş Sompo Sigorta Birkan Batuk'u kadrosuna kattı

Birkan Batuk Beşiktaş'ta

Galatasaray Doğa Sigorta'nın kamp programı açıklandı

İşte G.Saray'ın kamp programı

Cenk Renda: Hedefimiz 4 kupayı da kazanmak

Cenk Renda hedefi açıkladı

Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi

Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.