Petkim Spor, ABD’li pivot Marvin Jones’u kadrosuna kattı

Türkiye Basketbol Ligi'nde iddialı bir takım hedefiyle yola çıkan Petkim Spor, ABD’li Marvin Jones’u renklerine bağladı. 1993 doğumlu ve 2,13 metre boyundaki Marvin Jones, Avrupa deneyimine Yunan liginde Kolossos Rodou takımında başladı. Jones, geçen sezon da Slovenya’nın Petrol Olimpija takımında oynadı.

