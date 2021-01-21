YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Petlas, iş makinesi lastiklerinde de öne çıkıyor

Petlas, iş makinesi lastiklerinde de öne çıkıyor

21.01.2021 15:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petlas, sahada belirlediği ihtiyaca göre geliştirdiği iş makinesi lastikleriyle ürün gamını genişletmeyi sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin yerli sermayeli sanayi gücü Abdulkadir Özcan AŞ (AKO Grup) bünyesinde bugüne kadar 600 milyon dolar yatırım yapılan, Türkiye'nin lastik sektörünün yüzde 100 yerli sermayeli önde gelen markası Petlas, iş makineleri ve yol dışı lastik segmentlerinde de büyük yatırımlarına devam ediyor.

Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, Petlas iş makineleri ve yol dışı lastikleri, yerli sermaye, yerli Ar-Ge ve mühendislik, yerli iş gücü ile Türkiye’nin tek çatı altında en büyük üretim tesis olan Petlas'ın Kırşehir fabrikasında üretiliyor.

Özel nitelikli bu lastiklerin üretim ve gelişim aşamalarında, sahadan gelen kullanıcı bilgisini sürekli değerlendiren Petlas, sahada belirlediği ihtiyaca göre geliştirdiği iş makinesi lastikleriyle ürün gamını sürekli genişletmeye devam ediyor.

Tam Çelik İş Makinesi lastiklerinin Türkiye'deki ilk üreticisi ve segmentinde en fazla ürün çeşitliliğine ulaşmayı hedefleyen Petlas’ın yüksek kaliteli ve uzun kullanım ömürlü iş makinesi lastikleri, sektör profesyonelleri tarafından büyük beğeniyle karşılanıyor. Petlas, ürünlerinde sağladığı sürekli iyileştirme ile rekabetçi gücünü artırıyor.

- İş makinesi lastiklerinde ihtiyaca özel terzi işi çözümler

Petlas, fabrika bünyesinde yer alan Ar-Ge merkezinin de gücüyle diğer tüm ürünlerinde olduğu gibi iş makinesi alanında da her yıl yeni geliştirdiği ürünlerle sektöre nitelikli çözümler sunmaya devam ediyor. Mermer ve kum ocağı, maden gibi yol dışı segmentler için özel olarak geliştirilmiş iş makinesi lastikleri ile en zorlu iş koşullarında bile ihtiyaç duyulan çekiş gücünü sunuyor. Sırt karışımı, lastiğe daha yüksek kesik alma direnci ve aşınma direnci kazandırıyor. Çalışma sırasında açığa çıkan yüksek ısı sebebiyle oluşan deformasyonlara karşı direnç, uzun kullanım ömrü ve yüksek performans vadediyor.

Petlas, iş makinesi ve yol dışı lastiklerde özellikle tam çelik iş makinesi lastikleri, lastikli yükleyici (Loader), greyder (Grader), belden kırmalı kaya kamyonu (Articulated Dump Truck) kullanıcılarının çalışma koşullarına göre özelleştirilmiş ürünler de sunuyor. Lastik taşıma, dayanım ve aşınma gibi özelliklerinden çalışma koşullarının farklı ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlanan lastikler kullanıcılarına maliyet avantajı sağlıyor.

Petlas, iş makinesi sektörüne doğru, hızlı ve nitelikli ürünler sunmaya devam etmek için tedarikçileriyle bir araya gelerek beğeni ve değerlendirmelerini not ediyor. Bu değerlendirmeler, Petlas inovasyon stratejisinin temelini oluşturan, farklı ürün kategorilerinde tüketicilerin beklenti ve ihtiyaçlarını öngörme ve karşılama kararlılığı ile birleşiyor ve üstün nitelikli ürünlerle değere dönüşüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum
Casper VIA S48 satıştaCasper VIA S48 satışta

İstanbul Namaz Vakitleri 21 Ocak Perşembe

İmsak
06:48
Sabah
08:17
Öğle
13:20
İkindi
15:51
Akşam
18:14
Yatsı
19:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Sağlık Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Diğer Haberler

Kar yağışı, ısıtıcı satışlarını yüzde 75 artırdı

Kar yağışı, ısıtıcı satışlarını yüzde 75 artırdı

"Çaykur Çay Satış Mağazaları"nın altıncısı İstanbul'da açıldı

"Çaykur Çay Satış Mağazaları"nın altıncısı İstanbul'da açıldı

Huawei'den "etkili bir online öğrenim için" MatePad T10s

Huawei'den "etkili bir online öğrenim için" MatePad T10s

Huawei'den "etkili bir online öğrenim için" MatePad T10s

Huawei'den "etkili bir online öğrenim için" MatePad T10s

Silivri’de zorunlu kış lastiği uygulaması

Silivri’de zorunlu kış lastiği uygulaması

LG Therma V Isı Pompası ile "Çevreci çözüm"

LG Therma V Isı Pompası ile "Çevreci çözüm"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.