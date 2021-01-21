Petlas, iş makinesi lastiklerinde de öne çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin yerli sermayeli sanayi gücü Abdulkadir Özcan AŞ (AKO Grup) bünyesinde bugüne kadar 600 milyon dolar yatırım yapılan, Türkiye'nin lastik sektörünün yüzde 100 yerli sermayeli önde gelen markası Petlas, iş makineleri ve yol dışı lastik segmentlerinde de büyük yatırımlarına devam ediyor.

Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, Petlas iş makineleri ve yol dışı lastikleri, yerli sermaye, yerli Ar-Ge ve mühendislik, yerli iş gücü ile Türkiye’nin tek çatı altında en büyük üretim tesis olan Petlas'ın Kırşehir fabrikasında üretiliyor.

Özel nitelikli bu lastiklerin üretim ve gelişim aşamalarında, sahadan gelen kullanıcı bilgisini sürekli değerlendiren Petlas, sahada belirlediği ihtiyaca göre geliştirdiği iş makinesi lastikleriyle ürün gamını sürekli genişletmeye devam ediyor.

Tam Çelik İş Makinesi lastiklerinin Türkiye'deki ilk üreticisi ve segmentinde en fazla ürün çeşitliliğine ulaşmayı hedefleyen Petlas’ın yüksek kaliteli ve uzun kullanım ömürlü iş makinesi lastikleri, sektör profesyonelleri tarafından büyük beğeniyle karşılanıyor. Petlas, ürünlerinde sağladığı sürekli iyileştirme ile rekabetçi gücünü artırıyor.