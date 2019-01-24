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Petra Kvitova'nın rakibi Naomi Osaka oldu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 24.01.2019 10:47 | Son Güncelleme

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda Karolina Pliskova'yı 2-1 mağlup eden Japon Naomi Osaka, finale çıktı. Osaka, finalde Petra Kvitova ile mücadele edecek.

Petra Kvitova'nın rakibi Naomi Osaka oldu

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Avusturalya Açık'ın 11. gününde tek kadınlar yarı final maçında, 7 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova ile geçen yılın ABD Açık şampiyonu 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka karşı karşıya geldi.

Kvitova 5 yıl sonra finalde

Rod Laver Arena'da oynanan ve 1 saat 53 dakika süren mücadelede rakibini 6-2, 4-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenen Osaka, adını finale yazdırdı. Çek Petra Kvitova ile Japon Naomi Osaka arasındaki final maçı, 26 Ocak Cumartesi günü oynanacak.


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Anahtar Kelimeler:
petra kvitova Naomi Osaka Avustralya Açık

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