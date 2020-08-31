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Petrol Ofisi, “2020 HCM Mükemmellik Ödülleri”nde altın ödüle layık görüldü

İSTANBUL HABERLERİ  | 31.08.2020 10:57 | Son Güncelleme

Petrol Ofisi İnsan Kaynakları Direktörü Neslihan Yalçın: - "Petrol Ofisi olarak hem çalışanlarımız hem de ülkemiz için en iyiyi yapmaya devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Petrol Ofisi'nin çalışanlarına yönelik hayata geçirdiği “Yönetici Gelişim Yolculuğu” programı, 2020 HCM Mükemmellik Ödülleri'nde “En İyi Liderlik Gelişimi Programı” kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

Petrol Ofisi açıklamasına göre, şirket, yönetici gelişimine yönelik programı ile uluslararası alandaki en prestijli ödüllerinden birinin daha sahibi oldu.

Petrol Ofisi İnsan Kaynakları tarafından şirket çalışanlarına yönelik bütünsel bir liderlik ve yönetim geliştirme amacıyla hayata geçirilen “Yönetici Gelişim Yolculuğu” programı, Brandon Hall Group tarafından küresel ölçekte düzenlenen 2020 HCM Mükemmellik Ödülleri “Best Advance in Leadership Development - En İyi Liderlik Gelişimi Programı” kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

1994 yılından beri her yıl düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından büyük ilgi gören HCM Mükemmellik Ödülleri, 26-28 Ocak tarihlerinde ABD, Florida’da düzenlenmesi planlanan HCM Mükemmellik Konferansı’nda sahiplerini bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi İnsan Kaynakları Direktörü (CHRO) Neslihan Yalçın, çok kapsamlı ve bütünsel bir liderlik ve yönetim geliştirme programı olan “Yönetici Gelişim Yolculuğu”nu, yöneticilerin kurum kültürünü dönüştürme, takım performansı ve iş sonuçlarını belirlemede en etkili faktör olmasından yola çıkarak hazırladıklarını belirtti.

Yalçın, programı, çalışan bağlılığı anketi, örgütsel iklim değerlendirmesi, liderlik potansiyel envanteri ve yetenek atölyeleri verilerini kullanarak oluşturduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Başarılı bir yöneticinin zihin, beden ve ruhunu, çok boyutlu bir deneyim ile etkilemeyi amaçlayan bu yolculuk, 'Kendini Keşfet’, ‘Ekibini Yönet’ ve ‘Sınırlarını Zorla’ başlıklarıyla 3 farklı boyuta dayanıyor. Oldukça olumlu geri dönüşler aldığımız bu programın İK alanında, dünyanın en prestijli ödüllerinden birini daha alması, bizim için çok güzel ve önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Petrol Ofisi olarak hem çalışanlarımız hem de ülkemiz için en iyiyi yapmaya devam edeceğiz."

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