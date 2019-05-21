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PFDK'dan Galatasaray'a para cezası

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.05.2019 15:28 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'a 60 bin lira para cezası verdi.

PFDK'dan Galatasaray'a para cezası

TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor ile oynanan karşılaşmada, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle sarı-kırmızılı kulübe 60 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

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pfdk Galatasaray

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