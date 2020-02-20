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PFDK'dan Galatasaray, Ankaragücü, Fenerbahçe ve Konyaspor'a ceza

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 20.02.2020 18:42 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'a tribün blokesi cezası, MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe'ye para cezası, İttifak Holding Konyaspor'a ise hem tribün blokesi cezası, hem de para cezası verdi.

PFDK'dan Galatasaray, Ankaragücü, Fenerbahçe ve Konyaspor'a ceza

PFDK'nın 20 Şubat 2020 tarihli kararları açıklandı. Yapılan açıklamada; Fenerbahçe'nin, MKE Ankaragücü maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

MKE Ankaragücü, aynı maçta merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve bunun bu sezon 3'üncü kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75 bin TL, emniyet ve güvenlik tedbirine uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ise 24 bin TL para cezası aldı.

Öte yandan Galatasaray, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçındaki çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle tribün blokesi cezası alırken, İttifak Holding Konyaspor da Göztepe maçındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle tribün blokesi cezası, saha olayları nedeniyle ise 36 bin TL para cezasına çarptırıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
pfdk Galatasaray ankaragücü Fenerbahçe konyaspor

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