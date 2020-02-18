SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. PFDK kararları açıkladı! Fenerbahçe ve Beşiktaş'a flaş ceza

PFDK kararları açıkladı! Fenerbahçe ve Beşiktaş'a flaş ceza

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 18.02.2020 17:00 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Fedrasyonu(TFF), PFDK kararlarını açıkladı. Alanyaspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye para cezası verdi.

PFDK kararları açıkladı! Fenerbahçe ve Beşiktaş'a flaş ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu(PFDK) cezaları açıkladı. Yapılan açıklamada PFDK, Fenerbahçe'ye ihtar ve 24 bin TL, Beşiktaş'a sosyal medyadan yaptığı açıklamalardan dolayı 100 bin TL ve başkan Ahmet Nur Çebi'ye 75 bin TL para cezası verdi.

İŞTE PFDK KARARLARI

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 18.02.2020 tarih ve 51 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü görevlisi TEOMAN ERİŞ'in, 12.02.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 11.02.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.- GMG KIRKLARELİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, TFF'den izin alınmadan pankartla sahaya çıkılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Evinde ölü bulunmuştu! Son fotoğrafı ortaya çıktıEvinde ölü bulunmuştu! Son fotoğrafı ortaya çıktı
Ahmet Çakar'dan olay sözlerAhmet Çakar'dan olay sözler
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Fenerbahçe alanyaspor ahmet nur çebi pfdk ceza açıkladı

En Çok Okunan Haberler

Bir haftadır aranan kadının cesedi kısmen yanmış halde bulundu

Bir haftadır aranan kadının cesedi kısmen yanmış halde bulundu

Kızının korkmaması için bomba seslerini oyuna dönüştürdü

Kızının korkmaması için bomba seslerini oyuna dönüştürdü

Müjdat Yetkiner, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı

Müjdat Yetkiner, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı

G.Saray'ın eski oyuncusu futbolu bıraktı

G.Saray'ın eski oyuncusu futbolu bıraktı

İki penaltı kaçırdı, hocasını çıldırttı

İki penaltı kaçırdı, hocasını çıldırttı

Galatasaray'ın eski futbolcusu hayatını kaybetti

Galatasaray'ın eski futbolcusu hayatını kaybetti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Trabzon'da şok kavga! Futbolcular birbirine girdi

Trabzon'da şok kavga! Futbolcular birbirine girdi

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Çaykur Rizespor'un konuğu Beşiktaş

Çaykur Rizespor'un konuğu Beşiktaş

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının favorisi belli oldu

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının favorisi belli oldu

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Gelin, hepiniz gelin. Alın liginiz de sizin olsun, şampiyonluğunuz da. Artık Fenerbahçe taraftarı olarak ne liginizi izleriz, ne de size prim kazandırırız. Sizin çöp olmuş zihniyetlerinizle aynı ligde çarpışmak, bu kulübe yapılmış en büyük hakarettir.....
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PFDK kararları açıkladı! Fenerbahçe ve Beşiktaş'a flaş ceza

Fenerbahçe ve Beşiktaş'a flaş ceza!

ÖZET | Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: 2-0 maç sonucu

Gaziantep, Rize'yi devirdi

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin favorisi belli oldu

F.Bahçe - G.Saray derbisinin favorisi belli oldu

Ahmet Çakar: İnsanda biraz utanma, arlanma olur

Ahmet Çakar'dan olay sözler

Başakşehir Beşiktaş maçı canlı izle | BŞK - BJK canlı maç izle | beIN Sports izle

Başakşehir'in konuğu Beşiktaş

TFF, Göztepe-Beşiktaş maçı için kararını verdi

TFF'den Göztepe-Beşiktaş maçı kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.