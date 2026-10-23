PFDK kararları açıklandı! 4 büyüklere para cezası...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 22.10.2026 tarih ve 17 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar açıklandı.

PFDK tarafından alınan kararlar şu şekilde;

"1- ERZURUMSPOR FK’nın, 17.10.2026 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON TRİBÜNÜ F5 ve F6 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 17.10.2026 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 350.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübünün, 17.10.2026 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, 17.10.2026 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI TRİBÜNÜ 204 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 250.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- GALATASARAY A.Ş.’nin, 17.10.2026 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 17.10.2026 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO TRİBÜNÜ C, D, E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- KOCAELİSPOR Kulübünün, 18.10.2026 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN ÜST 326, 327 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübü masörü HAKAN KÜÇÜK’ün, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübü görevlisi MUHARREM SÖNMEZ’in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- GÖZTEPE A.Ş.’nin, 18.10.2026 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 420.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 316, 316-B, 317 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK antrenörü JOANNES GERARDUS ADRIANUS LAMMERS’in, 18.10.2026 tarihinde oynanan İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- GAZİANTEP FK A.Ş. teknik sorumlusu ORHAN AK’ın, 18.10.2026 tarihinde oynanan İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 19.10.2026 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, tribüne seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN KUZEY ALT J-K-L-I bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

12- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 19.10.2026 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 560.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu KUZEY KALE ARKASI ÜST MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ÜST F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 500.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ÜST MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ÜST G1-KUZEY ÜST G2-KUZEY ÜST F bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen KUZEY KALE ARKASI ÜST MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ÜST F bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 misafir kulüp olduğu müsabakada bloke edilmesine,

Karar verilmiştir."