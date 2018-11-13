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PFDK kararları açıklandı! Terim ve Cengiz'e ceza

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.11.2018 17:01 | Son Güncelleme

PFDK'dan Fatih Terim ve Mustafa Cengiz'e bir ceza daha! Son dakika bilgisine göre PFDK, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz 60 gün hak mahrumiyeti, Teknik Direktör Fatih Terim'e de 3 maç ceza daha verdi. Böylece Fatih Terim'in men cezası 10 maça çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 3 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Terim'e sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 14 bin lira para cezası kesti.

Fenerbahçe derbisinden sonra 7 maç ceza verilen, Kayserispor karşılaşmasıyla birini çeken Fatih Terim, 9 müsabakada daha takımının başında yer alamayacak.

Kurul, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e ise 60 gün hak mahrumiyeti ve 40 bin lira para cezası uyguladı.

PFDK, ayrıca Galatasaray Kulübüne ise resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulması nedeniyle 135 bin lira para cezası uygulanmasına hükmetti.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 13.11.2018 tarih ve 29 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
GALATASARAY A.Ş.'nin, 06.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 135.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ'in, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ hakkında, 06.11.2018 tarihinde medyaya yaptığı açıklamalar nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının, devam eden cezasının infazının bitimini takiben başlatılmasına,

Karar verilmiştir."

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Okuyucu Yorumları 75 yorum
DUR DU RA MA YA CAK SI NIZ . . .
@eates94 çöküşü demek istedin heral..
bir cisim mi yaklaşıyor?
imPARAtor
Galatasarayı ligden men edin olsun bitsin gerek yok yapmacık hareketlere
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