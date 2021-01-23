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Philadelphia 76ers liderliğini sürdürdü

23.01.2021 12:29 | Son Güncelleme:
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Philadelphia 76ers liderliğini sürdürdü

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Boston Celtics'i üst üste ikinci kez yendi.

Takımlardaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Milwaukee Bucks-Washington Wizards ve Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies karşılaşmalarının ertelendiği NBA'de 11 maç oynandı.

Son 3 günde ikinci kez karşılaşan Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Philadelphia 76ers, Boston Celtics'i 122-110 yenerek sezonun 11. galibiyetine ulaştı ve konferansında liderliğini sürdürdü.

Rakibine ikinci maçta da üstünlük kuran 76ers'te all-star Joel Embiid 38 sayı ve 11 ribaunt, Ben Simmons 15 sayı ve 11 asistle "double-double" yaparken, Tobias Harris 23 sayı ve 8 ribaunt, Seth Curry 15 sayı, 17 dakika 42 saniye süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 6 sayı, 2 asist ve 1 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu. Bu sezon 6. kez kaybeden 8 galibiyetli Celtics'te Jaylen Brown 42 sayı ve 9 ribaunt, Marcus Smart 20 sayı ve 7 asist, Kemba Walker ise 19 sayı ve 5 asistle mücadele etti.

CAVALİERS, NETS KARŞISINDA ZORLANMADI

Aynı takımların son 3 günde ikinci kez üst üste oynadığı diğer maçta ise Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets'i 125-113'lük skorla geçerek rakibi karşısında üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Sezonun 8. galibiyetine ulaşan Cavaliers'ta Collin Sexton 25 sayı ve 9 asist, Andre Drummond 19 sayı ve 16 ribaunt, Larry Nance ise 15 sayı ve 10 ribauntla double-double yaparken, Jarrett Allen 19, Taurean Prince 14 sayıyla skora katkıda bulundu. Mücadeleye ilk 5'te başlayarak 28 dakika 40 saniye sahada kalan milli oyuncu Cedi Osman ise 5 sayı, 2'şer ribaunt ve asist, 1 top çalma kaydetti.

Bu sezon 8. maçını kaybeden Nets'te Kevin Durant sakatlığı nedeniyle forma giymezken, Kyrie Irving 38 sayı ve 5 asist, James Harden da 19 sayı ve 11 asistle oynadı.

CLİPPERS GALİBİYET SERİSİNİ 6 MAÇA ÇIKARDI

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder'ı 120-106'lık skorla yenerek sezonun 12. galibiyetine uzandı.

6 maçlık galibiyet serisinin ardından konferansında averaj farkıyla liderlik koltuğunda oturan Clippers'ta Kawhi Leonard 31 sayı, 8 ribaunt, Paul George 29 sayı, 7 ribaunt ve 5 asist, Serge Ibaka 17 sayı ve 11 ribauntla galibiyette etkili oldu. Sezonun 8. mağlubiyetini alan Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 30 sayı ve 8 asistlik performansı, yenilgiyi engellemedi.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Chicago Bulls: 110-123

Detroit Pistons-Houston Rockets: 102-103

Indiana Pacers- Orlando Magic: 120-118 (uzatmada)

Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets: 125-113

Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 122-110

Toronto Raptors-Miami Heat: 101-81

Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks: 98-116

San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 117-122

Phoenix Suns-Denver Nuggets: 126-130 (uzatmada)

Los Angeles Clippers-Oklahoma City Thunder: 120-106

Sacramento Kings-New York Knicks: 103-94

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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