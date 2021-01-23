Philadelphia 76ers liderliğini sürdürdü

Takımlardaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Milwaukee Bucks-Washington Wizards ve Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies karşılaşmalarının ertelendiği NBA'de 11 maç oynandı.

Son 3 günde ikinci kez karşılaşan Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Philadelphia 76ers, Boston Celtics'i 122-110 yenerek sezonun 11. galibiyetine ulaştı ve konferansında liderliğini sürdürdü.

Rakibine ikinci maçta da üstünlük kuran 76ers'te all-star Joel Embiid 38 sayı ve 11 ribaunt, Ben Simmons 15 sayı ve 11 asistle "double-double" yaparken, Tobias Harris 23 sayı ve 8 ribaunt, Seth Curry 15 sayı, 17 dakika 42 saniye süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 6 sayı, 2 asist ve 1 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu. Bu sezon 6. kez kaybeden 8 galibiyetli Celtics'te Jaylen Brown 42 sayı ve 9 ribaunt, Marcus Smart 20 sayı ve 7 asist, Kemba Walker ise 19 sayı ve 5 asistle mücadele etti.

CAVALİERS, NETS KARŞISINDA ZORLANMADI

Aynı takımların son 3 günde ikinci kez üst üste oynadığı diğer maçta ise Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets'i 125-113'lük skorla geçerek rakibi karşısında üst üste ikinci galibiyetini aldı.