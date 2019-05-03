Philadelphia 76ers, Toronto Raptors karşısında durumu 2-1 yaptı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Philadelphia 76ers, sahasında Toronto Raptors'ı 116-95 yendi. NBA'e 1 maçla devam edildi. Doğu Konferansı yarı final üçüncü maçında Raptors'ı 116-95 mağlup eden 76ers, seride 2-1 öne geçti. Joel Embiid'in 33 sayı, 10 ribauntla galibiyette önemli rol oynadığı mücadelede, Jimmy Butler 22, J.J. Redick 15 sayı kaydetti. Konuk takımda ise Kawhi Leonard'ın 33 sayılık performansı mağlubiyete engel olamadı. Pascal Siakam 20, Danny Green 13 sayıyla oynadı.
Mustafa Cengiz'e hakem yanıtı
Ahmet Ağaoğlu'ndan F.Bahçe'ye gönderme
Şenol Güneş'ten derbi yorumu
Şanlıurfaspor'a haciz şoku
Joao Pereira'dan kötü haber
UEFA resmen açıkladı! Türk takımları...
Volkan Demirel'in cezası belli oldu
Ersun Yanal'dan Emre ve Merih açıklaması
Yıldız futbolcu o şehirde görüntülendi
Mustafa Cengiz'den MHK'ye kura önerisi
Galatasaray transfer için masaya oturdu
Bayern fırsat tepti!
Menemen Belediye'den tarihi başarı!
Spor Toto 1. Lig'den dünya devine imzayı attı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum