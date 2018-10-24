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Philippe Clement: Beşiktaş'ın eksikleri bizim için avantaj

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 24.10.2018 18:31 | Son Güncelleme

Genk Teknik Direktörü Phillip Clement, Vodafone Park’tan iyi hatıralarla ayrılmak istediklerini ifade ederek, Beşiktaş’ta 3 oyuncunun olmamasının kendileri için avantaj olduğunu söyledi.

Philippe Clement: Beşiktaş'ın eksikleri bizim için avantaj

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun üçüncü haftasında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Genk'te teknik direktör Philippe Clement, İstanbul'dan güzel hatıralarla ayrılmak istediğini söyledi.

Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Clement, Beşiktaş'a karşı daha önce forma giydiğini hatırlatarak, "Daha önce Beşiktaş'a karşı eski statta Brugge ile oynamıştım. O maç hafızamda güzel yer etmedi, yenilmiştik. Taraftar baskısını hissettik. Bu sefer daha iyi hatıralarla ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.

Beşiktaş'ın eksiklerine rağmen kendi oyun planlarının önemli olduğunu söyleyen Belçikalı teknik adam, "Takımımı rakibe göre değil kendi şartlarımıza göre hazırladık. Beşiktaş'ta 3 önemli oyuncunun oynamaması avantaj ama onların yerine başkaları olacaktır. Pepe'nin yerine Roco oynayabilir. Planlarımızı kendi oyunumuza göre yaptık." ifadelerini kullandı.

Genç bir kadroları olduğundan bahseden Clement, "Altı ay çok yoğun çalıştık ve büyük antrenmanlar yaparak bugünlere hazırlandık. Büyük takımlara karşı oynamak adına Beşiktaş ciddi, önemli bir takım. Önemli bir ambiyansta oynayacağız. Oyuncularım heyecanla bugünleri bekledi." değerlendirmesinde bulundu.

Clement, sakatlığı bulunan Leandro Trossard'ın kendini iyi hissettiğini ve son antrenmanda durumuna bakacaklarını sözlerine ekledi.

Bryan Heynen: "Kariyerimin en önemli maçlarından biri olacak"

Basın toplantısına katılan Genk'in Belçikalı futbolcusu Bryan Heynen, şunları kaydetti:

"Beşiktaş taraftarının çok güçlü olduğunu ve ses çıkardığını biliyoruz ama biz her türlü şartta oynamak için geldik, elimizden geleni yapacağız. Yarınki maç kariyerimin en önemli maçlarından biri olacak."

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi genk Phillip Clement Bryan Heynen

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