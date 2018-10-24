Phillip Cocu: Anderlecht'e karşı iyi bir skor almak istiyor

Cocu, maçın oynanacağı Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Constant Vanden Stock Stadı'nda sarı-lacivertli takımın futbolcularından Yassine Benzia ile basın toplantısı düzenledi.

Hollandalı teknik adam, yarınki karşılaşmanın kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Çok kaliteli bir takımla karşılaşacağız. Kesinlikle bizim için kolay bir deplasman olmayacak. İyi bir skor almak ve iyi bir pozisyona gelmek istiyoruz." diye konuştu.

Yarın akşam takımın sahada hangi sistemle yer alacağına yönelik bir soru üzerine Cocu, "Son karşılaşmalarda kalemizde herhangi bir gol görmedik. Kale önündeki ofansif etkinliğimizi geliştirmemiz gerekiyor bana göre. Yarın nasıl oynayacağımızı da biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ayew, antrenman iyi geçerse oynayabilir"

Cocu, Andre Ayew'in sakatlığının ciddi olmadığını belirterek, "Antrenman onun için iyi giderse, herhangi bir reaksiyon göstermezse yarın oynamaya hazır hale gelecektir." diye konuştu.

Anderlecht'in sol kanat oyuncusu Zakaria Bakkali'ye dair düşünceleri sorulan 47 yaşındaki çalıştırıcı, "Çok yetenekli bir oyuncu. Dribbling yeteneği üst düzeyde. İnişli çıkışlı bir performans sergiledi. Kaliteli oyunculara her zaman dikkat etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.