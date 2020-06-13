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Piknikçilere “ayı” sürprizi

BİTLİS HABERLERİ  | 13.06.2020 14:10 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü’ne piknik yapmaya giden piknikçiler “ayı” sürpriziyle karşılaştı.Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Nemrut Krater Gölü sezonun açılmasıyla birlikte ziyaretçi akınına uğramaya başladı.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü’ne piknik yapmaya giden piknikçiler “ayı” sürpriziyle karşılaştı.
Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Nemrut Krater Gölü sezonun açılmasıyla birlikte ziyaretçi akınına uğramaya başladı. Stres atıp, piknik yapmak için Nemrut Krater Gölü’nü seçen CHP’li grubun mangal keyfine, davetsiz misafirler ortak oldu. Karınları acıkan iki yavru ayı karınlarını doyurmak için bölgede bulunan CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık ve arkadaşlarının sofrasına misafir oldu. Hiç beklemedikleri bir anda bölgede yaşayan davetsiz iki boz ayı yavrusu ile karşılaşan ekip ilk şoku üzerlerinden attıktan sonra karınları acıkan iki ayıyı kendi elleriyle doyurdu. Piknikçilerin cep telefonlarıyla kaydettikleri anları ilişkin görüntüler de ise ayıların hallerinden bir hayli memnun olduğu gözlendi.
Özellikle geçen yıl sık sık gündeme gelen iki yavru ayının uzun bir kış sezonundan sonra yeniden ortaya çıkması ise heyecan yaşattı. Ziyaretçilerin ve pikniklerin geçen yıl boyunca kendi elleriyle besleyip büyüttüğü iki yavru ayı adeta Nemrut’un maskotları haline geldi. Sezonun açılmasıyla birlikte her gün yüzlerce ziyaretçi sırf ayıları görmek için Nemrut Krater Gölü’nün yolunu tutuyor. Davetsiz misafirlerin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, ziyaretin kendileri için sürpriz olduğunu dile getirdi. Nemrut Krater Gölü gibi bir dağa harikasına minik ayılarında sevimlilikleriyle renk kattığını kaydeden Uyanık, herkesi bu güzellikleri görmek üzere kentte davet etti.

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