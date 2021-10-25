Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın BAXI Manresa'yı konuk edecek

İZMİR (AA) - Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Pınar Karşıyaka, yarın İspanya temsilcisi BAXI Manresa ile İzmir'de karşılaşacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki Pınar Karşıyaka-BAXI Manresa müsabakası saat 19.00'da başlayacak. Grupta namağlup durumda bulunan iki ekip, ilk 2 sırada yer alıyor.

Grubun diğer maçında Polonya temsilcisi Arged BM Stal Ostrow Wielkpolski, İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav Kudüs'ü 27 Ekim Çarşamba günü konuk edecek.

- Avrupa'da 241. karşılaşma

Avrupa kupalarında 241. maçına yarın çıkacak olan İzmir temsilcisi, 240 karşılaşmada 131 galibiyet, 107 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Yeşil-kırmızılı ekip, 19 bin 130 sayı atarken, potasında 18 bin 532 sayı gördü.



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