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Pınar Karşıyaka, sezon hazırlıklarını sürdürüyor

19.08.2021 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Karşıyaka, sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Pınar Karşıyaka, sezon hazırlıklarını sürdürüyor

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, yeşil-kırmızılı ekibin Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki çalışmalarını başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde sürdürdüğü belirtildi.

İzmir temsilcisinin yabancı oyuncuları Tony Taylor, Akil Mitchell, Bonzie Colson ve James Blackmon da takımla çalışmalara başladığı bildirildi.

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