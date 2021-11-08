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Pınar Karşıyaka, yarın İspanya'da BAXI Manresa ile karşılaşacak

08.11.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Karşıyaka, yarın İspanya'da BAXI Manresa ile karşılaşacak

İZMİR (AA) - Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, yarın İspanyol temsilcisi BAXI Manresa'ya konuk olacak.

BAXI Manresa ile Pınar Karşıyaka arasındaki müsabaka Manresa'daki Nou Congost Spor Salonu'nda TSİ 23.00'de başlayacak.

BAXI Manresa'nın namağlup lider durumda olduğu grupta, Pınar Karşıyaka 1 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor. Yeşil-kırmızılı ekip, İzmir'deki müsabakada 72-67 yenildiği rakibini en az 6 sayı farkla yenip, liderlik için avantaj sağlamaya çalışacak.

- Avrupa'da 242. karşılaşma

Avrupa kupalarında 242. maçına yarın çıkacak olan İzmir temsilcisi, 241 karşılaşmada 131 galibiyet, 108 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Yeşil-kırmızılı ekip, 19 bin 197 sayı atarken, potasında 18 bin 604 sayı gördü.

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