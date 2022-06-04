Pique ile Shakira aşkı sona erdi! Yılın olayı çok kötü sonuçlandı

Shakira'nın menajerlik firması tarafından İspanyol Haber Ajansı EFE'ye yapılan açıklamada Pique ve Shakira'nın ayrılık sürecinde olduğu resmen açıklandı.

Açıklamada Pique'nin de onayının alındığı belirtilerek şöyle denildi: "Ayrıldığımızı doğruladığımız için çok üzgünüz. Önceliğimiz çocuklarımızın sağlığını korumak. Özel hayatımıza saygı gösterilmesini istiyoruz. Anlayışınız için çok teşekkür ederiz"

NE OLMUŞTU?

Gerard Pique - Shakira çiftinin uzun yıllardır süren birlikteliği sona erdi. İspanya basınından El Periodico, Shakira'nın Pique'yi kendisini aldatırken suçüstü yakaladığını ve ünlü çiftin ayrılık kararı aldığını yazmıştı.

İkilinin haftalardır ayrı yaşadığı belirtilen haberde suçüstü yakalanan Pique'nin 'Ben masumum' diyerek kendisini savunduğu belirtilmişti. Olayın gündeme gelmesinin ardından sosyal medyada 35 yaşındaki futbolcunun Shakira’yı aldattığı kişinin takım arkadaşı Gavi’nin annesi olduğu ileri sürüldü. Fakat böyle bir iddia İspanyol basınında yer almıyor.

20'Lİ YAŞLARDA BİR ETKİNLİK HOSTESİ

Sosyal medyada Gavi’nin annesinin olduğu iddiası ortaya atılırken işin aslı bambaşka çıktı. İspanyol basını Pique'nin 20'li yaşlarda bir etkinlik hostesi olarak çalışan sarışın bir kadınla beraber olduğunu yazdı.

SHAKIRA ÇOCUKLARIYLA IBIZA'YA GİDİNCE...

Ayrıca Shakira’nın Mayıs ayında İbiza’ya Pique olmadan iki kez çocukları ve arkadaşları ile gittiğini ve aldatma olayının da geçen ay ortaya çıktığı vurgulandı.



