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Pjanic Beşiktaş'a veda etti! ''Sizlerden ayrılacağım için çok üzgünüm''

20.05.2022 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic, Siyah Beyazlılar'a veda etti.

Pjanic Beşiktaş'a veda etti! ''Sizlerden ayrılacağım için çok üzgünüm''
Miralem Pjanic

Miralem Pjanic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Miralem Pjanic, sosyal medyadan Beşiktaş'a veda etti. Boşnak oyuncu vedasında şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş...Veda vakti geldi, hatta çok çabuk geldi. Sizlerden ayrılacağım için çok üzgünüm. Burada harika insanlar, harika bir kulüp tanıdım. Ama özellikle tanıdığım en harika taraftarı gördüm ve atmosferi yaşadım. Stadımızda oynamak büyük bir onur oldu.

Bu sezon için sizlere çok teşekkür ediyorum

Zor bir sezon oldu, daha fazla kupa kazanmak isterdim. Hepimiz için çok zor bir sezondu ne yazık ki. Ama en azından kulübümüze bir Süper Kupa kazandırabildik.

Ben Beşiktaş'ın her zaman taraftarı olarak kalacağım. Ben, oğlum ve bütün ailem...

İnanıyorum ki gelecekte yollarımız tekrar kesişecek. Sonsuza kadar kalbimin en derin yerinde olacaksınız. Hepinizi çok seviyorum.

Her zaman Kara Kartal"


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Miralem Pjanic
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