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PKK/KCK'nın "Almanya organizatörü" için hapis istemi

ADANA HABERLERİ  | 26.02.2020 11:04 | Son Güncelleme

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında, kırsal alanda silahlı faaliyet yürüten örgüt mensupları ile örgüte finans temin ettiği ve Almanya'da birçok yasa dışı toplantının organizasyonunu yaptığı iddia edilen tutuklu sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı - Şüphelinin, Barış Pınarı Harekatı başladığında Almanya'da Bochum, Essen, Düsseldorf ve Dortmund'da bulunan tren istasyonu ile Türk Konsoloslukları önünde örgüt tarafından düzenlenen eylemleri organize ettiği iddianamede yer aldı

SATUK TOPALOĞLU - Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında, kırsal alanda silahlı faaliyet yürüten örgüt mensupları ile terör örgütüne finans temin ettiği ve Almanya'da birçok yasa dışı toplantının organizasyonunu yaptığı iddia edilen sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Terör örgütü PKK/KCK adına aktif faaliyet gösterdiği ileri sürülen tutuklu Bayram A. hakkında, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı tarafından, şüpheli için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Toplanan bilgi ve belgeler, şüpheli ifade tutanağı, tanık anlatımları, bilirkişi raporları ve tutanaklara yer verilen iddianamede, Bayram A'nın sürekli PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubu kişilerle irtibat ve iltisaklı olduğu, örgütün çağrısıyla yurt dışında düzenlenen eylemlere katıldığı belirtildi.

İddianamede, şüphelinin terör örgütü adına Almanya merkezli faaliyet gösteren bir oluşum aracılığıyla kırsal alanda silahlı faaliyet gösterirken yaralanan ve öldürülenler ile cezaevindeki örgüt mensuplarının ailelerine para gönderilmesi, bölücü örgüte finans temin edilmesini sağladığı aktarıldı.

Bayram A'nın, Almanya'nın çeşitli şehirlerinde, internet sitelerinden yapılan çağrı üzerine eylemler organize ettiği anlatılan iddianamede, şüphelinin örgüt için para topladığı bilgisine yer verildi.

- "Almanya'da Barış Pınarı Harekatı'na karşı eylem organize etmiş"

Gizli tanık iddianamedeki ifadesinde, Bayram A'nın terör örgütü PKK/KCK içerisinde aktif faaliyet yürüttüğünü ve Almanya'da çeşitli tarihlerde örgütün amaçları doğrultusunda para toplamak için çağrılar yaptığını belirtti.

Bayram A'nın Almanya'da örgüt adına birçok yasa dışı toplantıyı organize ettiğini ve katıldığını belirten gizli tanık, şöyle devam etti:

"Bayram A, Barış Pınarı Harekatı başladığında Almanya'da Bochum, Essen, Düsseldorf ve Dortmund'da bulunan tren istasyonu ile Türk Konsoloslukları önünde örgüt tarafından düzenlenen eylemleri organize ederek, bu eylemlere katıldı. Ayrıca bu şahsın yurt dışında bulunan PKK/KCK silahlı terör örgütünün uzantısı konumunda olan oluşuma aylık aidat veriyordu. Bayram A. bu oluşum için iş yerlerinden bağış adı altında makbuz karşılığı para toplarken, bu paraların PKK/KCK içerisinde eylemlere katılanlara gideceğini söylüyordu. Bu şahıs PKK silahlı terör örgütü içerisinde, buna bağlı oluşumlarda görev aldığı ve para topladığı için bu örgütün Avrupa yapılanmasını bilmektedir."

İddianamede, üzerine atılı suçu kabul etmediği belirtilen tutuklu şüphelinin, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olarak PKK/KCK içerisinde çeşitlilik, süreklilik ve yoğunluk barındıran eylemlerde bulunduğu kaydedildi.

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