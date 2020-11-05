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PKK'lı teröristlerin şehit ettiği işçi Van'da toprağa verildi

VAN HABERLERİ  | 05.11.2020 20:08 | Son Güncelleme

PKK'lı teröristlerin şehit ettiği işçi Van'da toprağa verildi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının yol çalışması yapan iş makinesine yönelik saldırısında şehit olan işçilerden Mehmet Reşat Keskin, Van'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Derecik ilçesinde Irak sınırına yakın iki üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine PKK'lı teröristlerce füze ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan Keskin'in cenazesi, Hakkari'deki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Yakınları tarafından Van'ın Edremit ilçesine getirilen Keskin için Eski Eminpaşa Camisi önünde tören düzenlendi.

İl Müftü Vekili Sacid Emiri, cenaze namazını kıldırdı, dua etti.

3 çocuk babası Keskin, Eski Şehir Mezarlığında dualar eşliğine toprağa verildi.

Törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve Keskin'in yakınları katıldı.

Vali Bilmez, törenin ardından şehidin yakınlarını teskin etti, acılı aileye başsağlığı diledi.

- Olay

Derecik ilçesinde dün Irak sınırına yakın iki üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine PKK'lı teröristlerce füze ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda işçiler Selim Gündüz, Zeki Ölmez ve Mehmet Reşat Keskin şehit olmuştu.

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