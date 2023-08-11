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Plajların deniz suyu ölçümlerinde Antalya damgası

11.08.2023 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığının Yüzme Suyu Takip Sistemi’nde, 1501 plajda insan sağlığı açısından sakıncalı sayılabilecek bakterilerle ilgili analizi yayınlandı.

Listede, Antalya numune alınarak ölçüm yapılan plaj sayısı bakımından 304 plajla ilk sırada yer alırken, sonuçlar ise ‘mükemmel’ çıktı.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün Yüzme Suyu Takip Sistemi’nde, Türkiye genelindeki bin 501 plajdan, insan sağlığı açısından sakıncalı sayılabilecek enterokok ve koli basili cinsi bakterilerin varlığıyla ilgili ölçümler yapıldı. Analiz sonuçları verilerin anlık olarak takip edildiği "yuzme.saglik.gov.tr" internet adresinden paylaşıldı.

Temmuz ayı sonu ve Ağustos ayının farklı günlerinde yapılan son ölçümlerine göre Antalya kıyıları, numune alınarak ölçüm yapılan plaj sayısında 304 plajla ilk sırada yer aldı.

Analizlerde, iki bakteri türünün yer aldığı ya da hiç olmadığı plajlar ‘mükemmel’, ‘iyi ve yeterli’, ‘kötü’ ve ‘plaj yüzme amaçlı kullanılamaz’ şeklinde değerlendirilirken; Antalya’nın 304 plajından alınan numuneler ‘mükemmel’ düzeyinde çıktı.

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