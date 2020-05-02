YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Planktonların çoğalmasıyla Marmara Denizi turuncuya büründü

Planktonların çoğalmasıyla Marmara Denizi turuncuya büründü

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 02.05.2020 12:32 | Son Güncelleme

Planktonların çoğalmasıyla Marmara Denizi turuncuya büründü

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde plankton (denizde bulunan, mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı) çoğalması, deniz suyu renginin yer yer turuncu olmasına yol açtı.

Sahilin bazı bölümlerinde denizin renginin turuncuya dönüşmesi, vatandaşları şaşırttı.

Deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen plankton çoğalması her yıl mart, nisan ve mayıs aylarında yaşanıyor.

Renk değişiminin mevsimsel etkenlerle gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı belirtiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREda Taşpınar'dan 40 yaş pozuEda Taşpınar'dan 40 yaş pozu
PARTNERTV8 Survivor'dan Nisa ayrılıyor mu? Kendisini sakatladı Acun Ilıcalı uyardıTV8 Survivor'dan Nisa ayrılıyor mu? Kendisini sakatladı Acun Ilıcalı uyardı
1/
Anahtar Kelimeler:
Deniz Tekirdağ turuncu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Osmaniye’de lisesi genç, babasını vurarak öldürdü

Osmaniye’de lisesi genç, babasını vurarak öldürdü

Trafik durdu Büyükşehir yol yaptı

Trafik durdu Büyükşehir yol yaptı

Edremit İlçe Müdürlüğü’ne Yakup Özbek atandı

Edremit İlçe Müdürlüğü’ne Yakup Özbek atandı

Sanayici Kamil Şerbetçi’nin 22. ölüm yıl dönümünde unutulmadı

Sanayici Kamil Şerbetçi’nin 22. ölüm yıl dönümünde unutulmadı

Marketler mercek altında

Marketler mercek altında

Mut’ta kayısı üreticisi fiyatlardan, tüccar kaliteden memnun

Mut’ta kayısı üreticisi fiyatlardan, tüccar kaliteden memnun

Tekirdağ Namaz Vakitleri 2 Mayıs Cumartesi

İmsak
04:20
Sabah
06:00
Öğle
13:12
İkindi
17:03
Akşam
20:14
Yatsı
21:47

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 2 Mayıs Cumartesi

Erdirik Eczanesi
Corlu
Deva Eczanesi
Corlu
Sağlık Eczanesi
Hayrabolu
Şen Eczanesi
Kapakli
Yeni Eczanesi
Malkara
Şifa Eczanesi
Marmaraereglisi
Melike Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Üniversiteli Feyza "Çorbada Tuzum Olsun" projesiyle erzak dağıtıyor

Üniversiteli Feyza "Çorbada Tuzum Olsun" projesiyle erzak dağıtıyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Süleymanpaşa Belediyesi taksi duraklarını yenilemeye başladı

Süleymanpaşa Belediyesi taksi duraklarını yenilemeye başladı

Çorlu’da Narkotik Operasyonu

Çorlu’da Narkotik Operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.