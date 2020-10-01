Plazma entübe hastalara hayat veriyor

Testi pozitif çıkan ve durumları kritik olan hastalara Plazma yardımında bulunarak hayata döndüren bağışçılar İmmün Plazma konusunda herhangi bir risk ve korkulacak bir şey olmadığını söyleyerek vatandaşları bağış yapması konusunda çağrıda bulundu. Korona virüs tanısı konulan ve tedavi sürecinin ardından iyileşen hastaların, testi pozitif çıkan ve durumu kritik olan hastalar için İmmün Plazma bağışında bulunarak onları hayata tekrardan döndürüyorlar. Doktorların ve bağış yapan vatandaşların Plazma konusunda herhangi risk ve korkulacak bir şey olmadığını belirterek bağış konusunda çağrıda bulundular. Bağış yapılmadan önce gerekli testten geçen vatandaşalar plazma bağışında herhangi bir olumsuzluk olmamasıyla birlikte bağışı gerçekleştiriyor. Plazma bağışında bulunmak için Güney Ege Kan Toplama Merkezine gelen Berkay Özyayla, “Korona virüs sürecine öncelikle tat alma ve nefes darlığıyla şikayette bulundum. Doktorların kan tahlili ve ciğer filminin sonucuna göre hastaneye yatırdılar. Bu süreç içerisinde kan değerlerine göre ilaç tedavisinde bulundular. Ortalama 7 ile 8 gün içerisinde bu süreci atlattım. Hafif atlatan kişiler olduğu söyleniyor ama benimki biraz ağır geçti” dedi.

“Plazma bağışında bulunmamdaki amaç entübe durumundaki hastalarımıza fayda olmak içindi”

Hastanedeki entübe hastaları gördükten sonra plazma bağışına karar veren Özyayla, “Hastanede yattığım süre içinde yoğun bakıma giden entübe olan hastaları gördüm. Bu hastalarımızın gözlemlediğim kadarıyla birçoğunun atlatamayıp vefat ettiğini gördüm. Plazma bağışında bulunmamdaki amaç entübe durumundaki hastalarımıza fayda olmak içindi. Testi pozitif çıkan hastalarımızın entübe durumunda ki olan hastalara plazma vermeli. Onarı tekrardan hayata döndürmeyi ve ailelerine kavuşturmak için plazma bağışında bulunmak istedim bende" dedi.

“Artık benim plazma sonrasında iki tane kan kardeşim olacak”

Yapacağı plazma bağışı sonra kan kardeşleri olacağını belirten Özyayla, “Artık benim plazma sonrasında iki tane kan kardeşim olacak. Tabi ki her plazma sonrası iki kan kardeşim olacak. bu süre zarfında inşallah daha fazla plazma bağışında bulunarak kan kardeşlerimize kavuşacağım. Korkulacak herhangi bir şey yok. Kan bağışına bulunduğumuz gibi kan alıyorlar ve bu bir saatlik süre içinde gerçekleşiyor. Bu bir saatlik süre içerisinde alınan kanınız entübe durumunda olan hastalarımıza verilerek tekrardan hayata dönmeleri sağlanıyor. Plazmayı verebilecek olan herkesin vermesini istiyoruz. Çünkü entübe durumundaki olan hastaların acilen ailelerine kavuşmaları gerekiyor” diye konuştu.