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Polatlı’da radyo ve sosyal medya üzerinden Ramazan Mukabelesi

ANKARA HABERLERİ  | 24.04.2020 13:36 | Son Güncelleme

Ankara’nın Polatlı ilçesinde Ramazan Ayı sebebiyle radyo ve sosyal medya üzerinden mukabele, hatim ve vaaz sohbetleri gerçekleşiyor.

Polatlı’da radyo ve sosyal medya üzerinden Ramazan Mukabelesi

Ankara’nın Polatlı ilçesinde Ramazan Ayı sebebiyle radyo ve sosyal medya üzerinden mukabele, hatim ve vaaz sohbetleri gerçekleşiyor. Polatlı Müftülüğü tarafından organize edilen program ’’ Ramazan Bereketi ’’ temasıyla gerçekleştiriliyor. İlçede bulunan yerel bir radyoda gerçekleşen program Ramazan ayı boyunca her gün 12:00-14:00 arası gerçekleşecek.
Evleri mescide çevireceklerini belirten Polatlı Müftüsü Hayri Cihangeri vatandaşlarımızın evlerine radyo programı ve sosyal medya üzerinden konuk olacaklarını belirtti. Cihangeri Ramazan’ı buruk bir şekilde karşıladığımızı belirterek, ’’ Gölgesi üzerimize düşen rahmet ayı, bereket ayı Ramazanı Şerifimizin de ülkemize milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Tabi ki buruk bir şekilde karşıladığımız Ramazanımızı camilerimizden mahrum, cemaatimizden mahrumuz. Ama yine de rahmete çevirmenin gayreti içerisindeyiz. Bu sene camilerimizi cemaatimizle buluşturamayacağımızın hüznü ile birlikte evlerimizi mescide çevirmenin gayreti ve sevincini yaşayacağın inşallah. Birçok rahmette bununla birlikte gelecektir. Ramazan bir mekteptir. Ramazan mektebini bu ramazan aile mektebine çevireceğiz. Bu manada bizde ailelerimize ulaşmaya çalıştık. Polatlı Hür Radyo kanalında 12.00-14,00 arasında Polatlı Müftülüğü olarak canlı bir program yapacağız. Ve bunu sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlayacağız. Vatandaşlarımızın evlerine kadar misafir olacağız ’’ sözlerine yer verdi.
Sağlık çalışanlarını da unutmayan Cihangeri, ’’ Korona virüsü sebebiyle vefat edenler Allah’tan rahmet diliyorum. Bu manada canla başla çalışan, canlarını ortaya koyan bütün sağlık personeline ve çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum’’ dedi.

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