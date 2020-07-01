Polatlı’da soğan işleme tesisi kurulma çalışmaları hız kazandı

Polatlı soğanının işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik tesis kurulumu için fizibilite çalışmasına devam eden Polatlı Ticaret Odası, proje için odak grup toplantısı gerçekleştirdi. En büyük sorun olan fire kaybının önüne geçilmesi planlanan ve 6 ay sürecek olan proje sonunda tesisin kurulmasıyla ilgili bir fizibilite çalışması ortaya çıkacak.

Polatlı Ticaret Odası, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara Kalkınma Ajansı ve Çankaya Üniversitesi ortaklığında yürütülen Polatlı soğanının işlenmesi, paketlenmesi için kurulması planlanan tesis çalışmaları pandemi nedeniyle askıya alınmıştı. Yeni normalleşme dönemi ile çalışmalarına kaldığı yerden hızlı bir şekilde devam eden Polatlı Ticaret Odası, 21 Şubat’ta imzaladığı proje sözleşmesinin ardından paydaşlarıyla ilk odak grup toplantısını gerçekleştirdi. Çankaya Üniversitesi Pazarlama, Araştırma Yöntemleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mahir Nakip moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burhanettin Sütçü, Polatlı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Sakarya, Soğan Üreticileri Birliği Başkanı İlhami Teke, Polatlı Ziraat Odası temsilcileri, Polatlı Ticaret Odası soğan ticareti ve soğan üretimi yapan üyeler katıldı. Katılımcılara proje hakkında bilgilerin verildiği toplantıda, Polatlı’da soğan tesisinin kurulmasındaki fayda ve zararlar tartışıldı.

Polatlı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Sakarya, "Projede yola çıkma hedefimiz soğana artı değer kazandırmaktı. Öncelikle fizibilite için Kalkınma Ajansına başvuruda bulunduk, o da kabul edildi. Ürettiğimiz ürünlere katma değer katmakta zorlanıyoruz. Soğan bizim için hem en çok ekonomik değer sağlayan hem de en çok zarar ettiren ürünlerden bir tanesi. Soğan alanında değişik işleme çeşitleri sayesinde kurutma, konserve gibi işlemlerle neler yapılabileceğini görüşmek istedik. Yapılan bu işlemler ürünün muhafaza ömrünü uzatır. Üreticinin ve bu işle uğraşan tüccarın daha fazla para kazanmasını sağlar. Bu bölgenin vazgeçilmez ürünü soğan. Birkaç yıllık çalışma ile üretimde miktar düşse bile merkezi kaybetmemek istiyoruz. Bu amaçlara ulaşacağını düşündüğümüz için proje bizim için çok kıymetli" dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burhanettin Sütçü ise, "Polatlı’da bizim bin 500 civarında soğan üreticimiz var. Yıllık ortalama 40 bin ton soğan üretim kapasitemiz var. Çiftçimizin çiftçilik kabiliyeti oldukça yüksek. Pazarlanabileceğini bildiği bir ürünü en kaliteli şekilde üretir. En büyük sıkıntımız hem pazarlama hem de tarımsal ürünü tarımsal sanayide değerlendirmesine yönelik tesislerin noksanlığı. Çiftçimizin bazı üretim alanlarında soğan, tıbbi aromatik bitkiler gibi ürünleri yetiştirmede çekincesi oluyor. Bu gibi tesislerin ilçemize kazandırılmasında hiçbir sakınca olmaz, aksine çok büyük faydası olur" diye konuştu.

Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrasında 20 hedef köyde Ağustos ayında Progem Danışmanlık ve Araştırma Şirketi tarafından anket çalışması düzenlenecek.

