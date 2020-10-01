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Polatlı’da vakalar yarı yarıya düştü

ANKARA HABERLERİ  | 01.10.2020 14:02 | Son Güncelleme

Ankara’nın Polatlı ilçesinde ilçe mülki amirleri sokaklarda denetim yaptı.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde ilçe mülki amirleri sokaklarda denetim yaptı. Polatlı Kaymakam Murat Bulacak, vakaların önceki haftalara göre yüzde 50’nin altına düştüğünü belirtti.
Korona virüs kapsamında yapılan denetimlere Polatlı Kaymakam Murat Bulacak, İlçe Emniyet Müdürü Şener Derin, İlçe Yazı İşleri Müdür Vekili Cem Bilge katıldı. Saha denetiminde bulunan yetkililer, hem duyarlılık çağrısı yaptı hem esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu.
Kaymakam Murat Bulacak vatandaşlarla görüşerek, esnafların pandemi tedbirlerini yerinde gördü. Tek tek esnaflarla konuşan Bulacak, salgın süresince tedbirlere uyulması gerektiğini anlattı. Bir vatandaşa maske uyarısında bulunan Bulacak, "Sigara içiyorum" cevabını alınca ’’Sigara öldürür, maske yaşatır’’ diyerek bir kez daha ikazda bulundu.
Polatlı’da vakaların önceki haftalara göre yüzde 50’nin altına düştüğünü belirten Kaymakam Bulacak, ’’İlçemizde de Covid-19 denetimlerini yoğun olarak gerçekleştiriyoruz. Sadece bizler değil bütün ekiplerimiz şu anda Polatlı genelinde lokantalar, parklar, oteller, berberler, kuaförler, pazaryerleri, toplu taşıma araçları, yine kırsaldaki ekiplerimiz yoğun bir şekilde denetimlerini gerçekleştiriyorlar. Vatandaşlarımıza uyarılarımızı yapıyoruz. Maske, mesafe ve hijyen ile ilgili uyarılarımızı yapıyoruz. Şunu da mutlulukla söyleyebilirim. Polatlılara huzurlarınızda da teşekkür ediyorum. Gerçekten dikkatleri baya iyi durumda. Pazar yerini de gördük. Vatandaşlarımız maskelerini de takmış. Mesafelerine dikkat ediyorlar. Yine mutlu olduğumuz bir şey de rakamlarda yüzde 50’nin üzerinde düşüş var. Bizler dikkat ettiğimiz sürece, kendi tedbirleri aldığımız sürece, maske, mesafe ve hijyene dikkat ettiğimiz sürece de sizlerin de gördüğü gibi hem rakamlar düşüyor hem de insanların sağlığı tehlikeye atılmamış oluyor. Ben tekrar Polatlılara bu duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah daha fazla dikkat, daha fazla gayret ve bu konuda hem kendimizi hem yetkilileri yardımcı olalım istiyorum. Gençlerimizi tekrar uyarıyoruz dikkat etsinler, yaşlılarımıza hastalık bulaştırmasınlar. Yine düğünlerimizde, nişanlarımızda dikkat edelim. Evet mutluluğumuzu paylaşıyoruz ama mutluluk sonradan acıya dönmesin. Bu konularda uyarılarımızı zaten denetlemelerimizde yapıyoruz ama insanlarımızın biraz daha dikkatli olmasını istiyoruz’’ dedi.

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